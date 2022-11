Marano, caos rifiuti, acqua e ora pure problemi con l’elettricità

425 Visite

Acqua che manca, rifiuti a palate in strada e ora – in tanti – anche senza luce. Segnalazioni a ripetizione arrivano in redazione. Molte strade, tra cui via Casaggiarrusso. Situazione dei rifiuti ben oltre la soglia di guardia tra piazza Spirito Santo, vico Speranza, via XXIV Maggio e in molti altri punti. Acqua che ancora manca nella zona di Cupa Dormiglione e dintorni. Marano decaduta, sempre più in basso, con o senza politici al governo della città. La musica non cambia.













