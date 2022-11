Castelvolturno choc, barbiere ucciso a coltellate

963 Visite

È stato ucciso nel rione Scatozza di Castel Volturno, Luigi Izzo 38enne, barbiere di Castel Volturno molto conosciuto in città. Sposato con tre figli piccoli e senza precedenti penali, Luigi era un lavoratore, una «persona che si era fatta da sola», spiegano ora in via Papa Roncalli, dove ha perso la vita pugnalato da più persone. Erano le ore 2 di notte, quando Castel Volturno si è macchiata di sangue.

Stando alle prime informazioni, l’uomo si trovava davanti a un bar stanotte: aveva preso le parti del fratello Orlando di 34 anni (con piccoli precedenti penali), che aveva litigato nei pressi del locale 2.0 di Castel Volturno, poi era tornato a casa pensando che la lite fosse finita, ma qualche istante dopo è stato raggiunto dal gruppo con cui Orlando aveva litigato. Il protagonista della rissa, in compagnia di alcuni familiari, sembrerebbe, avrebbe bussato al citofono di casa, Luigi a quel punto sarebbe sceso in strada: è stato a quel punto che è stato pugnalato per sei volte. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che stanno indagando sul caso.













