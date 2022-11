BRACCIO DI FERRO TRA COMUNE E DITTA, MARANO SOMMERSA DALLA MONNEZZA. COMMISSARI IMPOTENTI SU TUTTA LA LINEA, CHE FALLIMENTO!

183 Visite

Sommersi dalla monnezza. Da quando è stato annunciato l’addio della ditta Tekra (ed era ora), che sarà sostituita dalla Green line nelle prossime settimane, tra il Comune e l’azienda sarebbe sorto un braccio di ferro per crediti arretrati e altro. Le conseguenze in strada le notano tutti: siamo sommersi dalla spazzatura in tante arterie e i commissari, come sempre, non riescono a fare fronte alle problematiche. La Tekra ormai da tempo era finita nel mirino di tanti cittadini per la qualità del servizio offerto, soprattutto per lo spazzamento delle strade.

La situazione è critica sotto ogni punto di vista: residenti per giorni senza acqua, ora spazzatura ovunque, servizi di pessima qualità in ogni dove, fontanelle che perdono acqua e che non vengono riparate nonostante le segnalazioni, buche, voragini, grate e strade riparate, come via Corree di sopra, che cedono dopo solo un giorno. Senza contare tutto ciò che abbiamo scritto sui lavori al cimitero, il Pip, la famigerata Masseria del Galeota. Il commissariamento si è rivelato un fallimento. L’unica speranza (ma resterà tale) è che il Ministro dell’Interno faccia qualcosa.













