Licola: pistola a salve alterata per sparare sul serio. 23enne arrestato dai carabinieri

Una pistola a salve è costata l’arresto a Gennaro Cerqua, 23enne di Villaricca già noto alle forze dell’ordine. Una Bruni BBM 315 cal. 8 ideata per ricreare solo il rumore dello sparo poi alterata per esplodere proiettili veri. Non solo. Sulla canna era stato ricavato un innesto per incassare un silenziatore.

A stringere le manette attorno ai polsi del giovane i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli.

Nella sua abitazione di Licola i militari hanno rinvenuto l’arma, completa di caricatore e 5 proiettili cal. 6.35.

Cerqua è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

CERQUA Gennaro, nato a Villaricca (NA) il 10/04/1999













