VILLARICCA, SPROFONDA LA STRADA IN VIA PALERMO. SGOMBERATE 10 FAMIGLIE

881 Visite

Sprofonda, forse a causa di un guasto a un condotto fognario o idrico, una strada a Villaricca. Il boato intorno alle 5 in via Palermo, al civico 72. Sul posto sono giunti i vigili urbani, carabinieri, vigili del fuoco, tecnici comunali e i mezzi di soccorso del 118. I residenti delle abitazioni coinvolte e circostanti sono scese in strada e hanno allertato i soccorsi. Non si hanno, al momento, notizie di feriti. La voragine che si è aperta nei pressi di un edificio è enorme. Un’auto in sosta è stata quasi inghiottita da una grande buca. Sono centinaia i residenti che vivono nelle case situate a pochi passi dallo sprofondamento. Sgomberate una decina di famiglie, si attende esito verifiche tecniche. Cinque famiglie alloggeranno presso amici, altre cinque in case di accoglienza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS