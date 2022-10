MARANO, DRAMMA ACQUA: ENNESIMO DISASTRO DI UN ENTE IN DISARMO. IL COMUNE: “STA TORNANDO”

318 Visite

Ancora problemi idrici per centinaia di residenti del centro di Marano, che vivono in particolare nelle zone di Cupa Dormiglione, via Vallesana e dintorni: senza acqua ormai da oltre due giorni e mezzo, per quello che sarebbe dovuto essere un intervento lampo e che invece non è stato. Sembra che l’intervento sia riuscito, ma che occorra più del dovuto per far ricaricare gli impianti. Ennesima prova di totale incapacità tecnico-amministrativa di un ente allo sbando e allo sbaraglio sotto ogni punto di vista.

Aggiornamento: l’acqua sto tornando in diverse case. Stamani c’era stato un nuovo sopralluogo in via Mallardo.













