Napoli, tenta di rapinare alcune turiste alla Sanità. Carabinieri arrestano minorenne

Per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, si comunica quanto segue.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella, al termine di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in istituto penale minorile emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 17enne napoletano del quartiere Sanità, ritenuto gravemente indiziato del delitto di tentata rapina avvenuto in data 2 ottobre 2022. l’indagato è accusato di aver impugnato un coltello e di aver tentato di rapinare un gruppo di turiste che passeggiava lungo le strade del quartiere Sanità. Una pattuglia di militari del nucleo operativo Stella vide tutto, impedì la rapina e arrestò il 17enne.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.













