Miano: studente accoltellato: arrestato un minore

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso un istituto scolastico a Miano per la segnalazione di uno studente di 15 anni accoltellato da un altro studente a seguito di una discussione per futili motivi.

Successivamente gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno individuato ed arrestato l’aggressore, anch’egli minore, che, sentito dal Pubblico Ministero, ha reso dichiarazioni confessorie.

Il predetto provvedimento restrittivo verrà sottoposto al vaglio del Giudice per le indagini preliminari ai fini della convalida.













