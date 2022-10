228 Visite

Suicidio a Calvizzano: si è impiccato un uomo di 36 anni. In auto, in via Galiero, nel parcheggio, con una corda al collo. La famiglia aveva denunciato la sua sparizione. D.D. era incensurato e pare lavorasse per una ditta della sua famiglia. Non aveva figli. Seguono aggiornamenti.













