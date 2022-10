Marano, isola ecologica. La segnalazione: contenitori pieni, cittadini costretti a tornare a casa

86 Visite

Contenitori per gli ingombranti stracolmi e cittadini costretti a tornare a casa. E’ quanto sta accadendo, secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, nell’isola ecologica di località La Volpe, nel comune di Marano. Non è chiara quale sia la causa del disservizio segnalato, se dipenda dal fatto che vi sia anche un dipendente assente per malattia da una settimana o se da altri fattori. Raccogliamo la segnalazione e la giriamo a chi di competenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS