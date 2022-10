Bimbo di un anno muore al Santobono. Indagini in corso

80 Visite

Questa notte a San Vitaliano i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un appartamento di Traversa Cittadella su richiesta del personale 118 già sul posto.

Era stato richiesto soccorso per un bambino di un anno, preda verosimilmente di una crisi respiratoria. Il neonato è stato prima trasportato all’ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli dove è deceduto per cause ancora in corso di accertamento.













