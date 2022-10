Marano, via Vallesana (dall’inizio alla fine) è ormai un incubo per i cittadini. La strada è percorribile solo in estate

L’inizio di via Vallesana, adiacente al piazzale del cimitero, potrebbe essere rinominato bretella estiva, perché è percorribile soltanto in estate, in quanto alle prime piogge autunnali diventa impraticabile e viene puntualmente chiusa. Chiusura che manda in tilt la viabilità della zona in particolare di mattina alle ore 8,00 e alle 13,30 ,con l’ entrata e l’ uscita degli alunni dal plesso Mallardo scuola dell’infanzia e primaria. In queste ore il traffico impazzisce – anche per la ulteriore chiusura di un altro tratto causa lesioni a un immobile della zona – ed è pericolosissimo percorrere a piedi le poche decine di metri dal parcheggio del cimitero al plesso scolastico. Questa caotica situazione mette in serio pericolo l’ incolumità dei piccoli alunni che assieme ai loro genitori devono fare attenzione a non essere investiti dalle lamiere delle macchine che invadono la totalità della carreggiata. In una situazione caotica così pesante si nota l’assenza delle forze dell’ordine, dei vigili (ormai ridotti in numero esiguo incapace di garantire il servizio di controllo della viabilità), e dei carabinieri che devono garantire il proprio lavoro a tutela della collettività in un territorio troppo vasto.

Così la già precaria situazione in questo nodo viabile nelle ore mattutine e di primo pomeriggio diventa un vero inferno a discapito soprattutto dell’ incolumità dei piccoli allievi del plesso Mallardo. I commissari prefettizi che da sempre hanno deciso di chiudersi nel mutismo e nella sordità più assoluta , escludendo ogni forma di ascolto e dialogo con la collettività maranese siano sensibili all’incolumità ai bambini che chiedono di essere tutelati, ripristinando i luoghi chiusi da tempo e riaprendo l’inizio di via Vallesana.

Michele Izzo