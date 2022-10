Governo, il centrodestra si accorda sui ministri tecnici

280 Visite

Un vertice breve, di circa un’ora, per fare il punto in vista delle prossime scadenze, elezione dei presidenti delle Camere ed eventuale formazione di un governo di centrodestra. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati nel pomeriggio ad Arcore. Non ci sarebbe ancora un accordo tra alleati sulle presidenze delle Camere. Lo stallo sarebbe dovuto al fatto che sia Fratelli d’Italia sia la Lega punterebbero entrambe allo scranno più alto di Palazzo Madama, per, rispettivamente, Ignazio La Russa e Roberto Calderoli. Se dovesse spuntarla il colonnello di FdI, a quel punto la presidenza della Camera potrebbe andare alla Lega e i candidati sono Riccardo Molinari e Giancarlo Giorgetti. Durante la riunione odierna Salvini e Berlusconi non si sarebbero di principio opposti all’ipotesi di affidare a figure esterne ai partiti, ‘tecniche’, la guida dei ministeri chiave. Ma il segretario leghista ha fatto trapelare che non vi saranno tecnici tra i quattro ministri che dovrebbero essere in quota Lega. Dal canto suo, FI ha ottenuto la garanzia di un’equa rappresentanza rispetto agli ex lumbard, con altrettanti dicasteri.













