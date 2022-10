Marano, l’ennesimo macello: una perdita nella condotta comunale ha provocato le lesioni nell’immobile di via Vallesana

88 Visite

L’ennesimo macello. La perdita che ha provocato il dissesto dell’immobile di via Vallesana, un cui tratto è chiuso al traffico da ieri, proviene da una condotta comunale. Tecnici e operai sono al lavoro, i tempi non si preannunciano brevi. La strada è ancora off limits e chissà quando riaprirà. Intanto sgomberate diverse famiglie. Una di queste, già da tempo, pare avesse informato le autorità competenti.













