Napoli, coltellate sul campo di calcetto: indagati figlio e nipote di Maria Licciardi

Il difensore, quella sera, ha marcato bene la sua zona di campo. Detto con la prosa sportiva, non ha fatto toccare palla all’avversario, magari con qualche entrata dura di troppo. Un affronto per chi, dall’altra parte, non si è potuto esibire, al punto tale da sfoderare la reazione peggiore: l’attaccante ha lasciato il campo, ha chiesto di uscire, ma solo per poter aprire il borsone che era adagiato vicino alla panchina, per poi prendere un coltello per farsi giustizia. Eccolo rientrare in campo, ma questa volta il calcio non c’entra: ha in mano una lama, un coltellaccio con il quale aggredisce e ferisce ripetutamente il numero cinque, quello che gli aveva dato filo da torcere nell’area di rigore. È questa l’accusa che viene mossa nei confronti di Gennaro Musella, classe 2002, nipote di Maria Licciardi, la presunta madrina della camorra napoletana attualmente detenuta al carcere duro. Gennaro Musella è attualmente a piede libero, dopo essersi recato in carcere ed essersi consegnato alla giustizia, dal momento che aveva appreso di essere ricercato nel corso della stessa vicenda che tiene invece in cella il padre. È stato infatti arrestato pochi giorni fa Giuseppe Musella (classe 1972), figlio di Maria Licciardi, padre di Gennaro, che avrebbe partecipato alla brutale (e vigliacca) aggressione avvenuta qualche giorno fa nei campi di calcetto di San Rocco. I fatti, come racconta Il Mattino, la notte tra il 3 e 4 ottobre