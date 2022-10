65 Visite

Che show, che serata indimenticabile: distrutta l’Ajax ad Amsterdam. 6-1, risultato persino bugiardo per quanto si è visto in capo. Napoli sul velluto, dopo aver subito il primo gol degli olandesi: in rete per gli azzurri Di Lorenzo, Zielinsky, due volte Raspadori, Kvara e Simeone. Una prova superba, da leggenda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS