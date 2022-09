VIRTUS POZZUOLI, INGAGGIATA L’ESPERTA GUARDIA SIRAKOV

41 Visite

INGAGGIATA L’ESPERTA GUARDIA SIRAKOV La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver ingaggiato la guardia Georgi Sirakov. Classe 1992, nazionalità bulgara ma formazione italiana al Basket Rimini, alto 185 cm per 80 kg, lo scorso anno ha militato in serie B con l’Aurora Desio dove ha tirato con il 50% dal pitturato, il 30% dal perimetro e l’80% dalla lunetta, realizzando 393 punti. Il suo esordio, dopo aver fatto la trafila a Rimini, è nella stagione 2010-2011 a Benevento in serie B, poi, l’anno dopo passa in Lega Due al Basket Ostuni. Poi, sempre in serie B arrivano le esperienze con San Severo, Montecatini, Taranto, Rimini, Basket Fiorentina, Catania, Nardò, Sant’Elpidio e Bisceglie. Dove ogni anno si mette in mostra per le sue qualità realizzative e l’ottima visione di gioco. La passata stagione a Desio mette a referto il suo record in carriera con 32 punti in una sola partita nel match contro Cremona. L’atleta sarà a disposizione del tecnico Valerio Spinelli e del vice Alessandro Tagliaferri nella giornata di lunedì dove conoscerà i nuovi compagni ed effettuerà il primo allenamento al Pala Trincone di Monterusciello.

“Con l’arrivo di Georgi Sirakov il roster è completo – ha affermato Fulvio Palumbo, direttore dell’area tecnica del club flegreo -. Un giocatore esperto che consentirà di far crescere i giovani del gruppo. Manca una settimana all’inizio del campionato, la squadra ha lavorato bene e siamo pronti per affrontare questa nuova avventura“.

IZZO, SCIOLTO IL RAPPORTO IN MANIERA CONSENSUALE Si dividono, invece, le strade tra la Virtus Basket Pozzuoli e il giocatore Alessio Izzo, sciolto in maniera consensuale il rapporto tra la società flegrea e la guardia-ala che ha iniziato la preparazione con il club puteolano. Ad Alessio Izzo va un forte in bocca al lupo per le migliori fortune professionali in futuro.

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DI SQUADRA E STAFF TECNICO La Virtus Basket Pozzuoli comunica che giovedì 29 settembre alle ore 20,30 presso il complesso “Masseria del Carmine Maggiore 1817”, in via Campana, 239 a Pozzuoli ci sarà la presentazione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie B di basket. Nella stessa serata, inoltre, saranno presentati organigramma, staff tecnico e dirigenziale del sodalizio flegreo. Una serata di sport a pochi giorni dall’esordio in campionato il 2 ottobre prossimo che vedrà i gialloblù impegnati sul parquet di Taranto.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli













