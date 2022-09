Elezioni, alle 12 vota il 18,55 per cento degli aventi diritto

107 Visite

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 18,55% degli aventi diritto, quando i dati sono circa alla metà (relativi a 4.671 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno.

C’è folla di cronisti e fotografi al seggio in cui dovrebbe votare la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in Viale Beata Vergine del Carmelo a Roma. Per consentire il voto sereno agli elettori, la deputata ha deciso di rimandare il suo voto a questa sera dopo le 22.