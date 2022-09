Allerta meteo, i sindaci di Napoli e provincia chiudono (domani) le scuole non destinate a seggio

911 Visite

Il maltempo continua a imperversare su Napoli e la Campania e arrivano le prime ordinanze dei sindaci. «In considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti – fa sapere il Comune di Napoli – il sindaco Gaetano Manfredi per la giornata di domani lunedì 26 settembre è in procinto di emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale. Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico. Le scuole destinate a seggio elettorale, sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e Asl Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico».

Scuole chiuse anche a Portici, Ercolano, Mugnano, Cardito, Afragola. In arrivo anche altre ordinanze.













