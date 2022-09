Ladri in azione su Asse mediano, automobilisti imbottigliati nel traffico minacciati con pistola e derubati

52 Visite

Sull’asse mediano nell’ora di punta è una vera mattanza. I cittadini che ogni giorno rientrano dal lavoro abitando in provincia, imbottigliati nel traffico, sono facilissime prede dei criminali. I quali, in sella agli scooter con caschi integrali e armati di pistola, non devono fare altro che zigzagare tra le auto in fila e scegliere la preda. Affiancano la macchina, mostrano l’arma e si fanno consegnare quanto richiesto. Messo a segno il colpo serpeggiano tre le vetture e si allontanano. I cittadini non possono essere lasciati alla mercè dei criminali. Incolonnati nel traffico, sono costretti a subire anche rapine a mano armata, il premio dopo una giornata di lavoro. Si installino senza tergiversare telecamere di sicurezza e, dato il fenomeno in forte crescita, si presidi la superstrada della città metropolitana di Napoli con posti di blocco delle forze dell’ordine per combattere le sempre più frequenti scene da Fra West. Bisogna necessariamente agire”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde che ha accolto le testimonianze di due automobilisti sotto choc.













