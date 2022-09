Marano, lo spazio pubblico adiacente l’isola ecologica? Erba incolta e pochi controlli. Ai commissari, vigili e carabinieri va bene così?

343 Visite

Gentile direttore, la villetta comunale adiacente gli spazi dell’isola ecologica è continuamente trascurata da parte di chi dovrebbe tagliare l’erba e metterla nella migliore condizione per poterne usufruire. Erba incolta e strade adiacenti sporchi. La villetta è gestita dalla ditta Tekra, che ormai da tempo opera in regime di assoluti non controlli da parte del Comune. So che lei ha scritto più volte su questo tema, ma i commissari continuano a non sentirci. Chi controlla l’operato dell’azienda? Ma per le forze dell’ordine, intendo carabinieri e vigili, è tutto ok? Così deve andare la storia? Mi compiaccio.

Antonello (Marano)













