Nappi (Lega): subito nuovo piano casa e rigenerazione territori

“Sono contento che il dibattito di questa mattina si sia allargato al tema fondamentale della rigenerazione urbana”. Lo ha affermato il consigliere regionale Severino Nappi, capolista per la Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1, nel corso dell’incontro nella sede della Ance Napoli. “L’assenza di politiche di edilizia popolare, i no ideologici, e un sistema normativo vecchio e ingessato, hanno lasciato intere zone della Campania e tante famiglie in condizioni di degrado. Per questo motivo, va ribadita la necessità di avviare un grande piano di rigenerazione urbana che dia vitalità ai territori e nuova linfa al settore dell’edilizia, che rappresenta il volano della nostra economia. Va inoltre sostenuta con forza la realizzazione di un condono in Campania per sanare una situazione tragica, causata dalla sinistra, che va avanti da troppo tempo, e che rischia di far finire per strada mezzo milione di persone. Al riguardo sono particolarmente felice del consenso riscontrato tra i costruttori nel sostenere questa nostra battaglia di civiltà, che porteremo a termine per evitare lo scoppio dell’ennesima bomba sociale nei nostri territori”. Ha concluso Nappi.













