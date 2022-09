TERRA DEI FUOCHI, RUSSO (FDI): “CONFISCHE AI CLAN PER AVERE PIÙ RISORSE NELLA RIGENERAZIONE DELL’AMBIENTE”

58 Visite

“Per far tornare a vivere chilometri di territorio inquinato negli anni, per difendere la nostra terra, dobbiamo puntare sull’integrazione tra sicurezza ambientale, innovazione tecnologica e crescita economica,” così, in una nota, Giovanni Russo, parlamentare e candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati a Napoli e provincia. “Il momento difficile che vive Napoli, la Campania e l’intero paese per il carovita e l’emergenza energetica non deve distogliere da altre priorità, come il contrasto alle attività criminali che distruggono l’ambiente nel quale tutti viviamo. Come pure dobbiamo pensare alle bonifiche e alla rigenerazione dell’area della Terra dei Fuochi. Uno degli strumenti per riuscirci sono proprio le confische dei beni accumulati in modo illecito dal crimine organizzato. Le operazioni compiute nelle ultime settimane dalle Forze dell’Ordine tra Napoli e Caserta vanno in questa direzione. Dobbiamo rafforzare i controlli e potenziare il nucleo investigativo, Fratelli d’Italia propone di passare dalle attuali quattro ad almeno 12 unità con l’ausilio delle nuove tecnologie,” prosegue Russo. “Oltre al Piano regionale e al coinvolgimento delle istituzioni e delle forze dell’ordine, c’è bisogno poi di puntare sulle imprese, sulle aziende che innovano e che con il loro contributo possono aiutarci a rigenerare parte del territorio. Così si difende l’ambiente, con un ambientalismo del fare, pragmatico e dinamico come il mondo imprenditoriale sa essere, senza pregiudiziali ideologiche”. “Nei giorni scorsi ho già proposto che siano poste in essere iniziative normative urgenti da parte del Governo per qualificare gli incendi dolosi dei rifiuti come condotte con finalità di terrorismo, sul tema ho posto un’interrogazione parlamentare al Ministro della giustizia, al Ministro della transizione ecologica e al Ministro dell’Interno. La salute dei cittadini, delle famiglie, delle giovani coppie che hanno scelto di vivere in aree inquinate, anche per motivi economici, resta in cima alle nostre priorità come classe politica, insieme alla crescita e allo sviluppo economico del sud. Nulla potrà mettere a repentaglio la salute pubblica e il benessere della cittadinanza”.













