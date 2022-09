La voce del cittadino. “Abbonamento gratuito per studenti, il pasticcio della Regione”

Gentile direttore, volevo segnalarle questo ennesimo disservizio: la regione Campania anche quest’anno ha dato la possibilità, agli studenti fino all’università che abbiano dagli 11 ai 26 anni con Isee sotto i 35.000 mila euro, di ricevere l’abbonamento gratuito per raggiungere la propria scuola o università. La procedura on line prevedeva iscrizione e creazione della tessera che deve essere validata da loro, dopo gli opportuni controlli. Tant’è sono state le richieste. De Luca oggi ha riferito che sono quasi 100.000, allora visto che pochissimi sono riusciti ad avere la validazione (a cui poi seguirà il pagamento di 50€ per i nuovi, e 10€ per i vecchi) hanno pensato di comunicare che avrebbero inviato nelle more dell’espletamento della procedura un abbonamento temporaneo, come comunicato sulla loro loro pagina Facebook. Ebbene, ad oggi che scadono le 48 ore previste, pochissimi hanno ricevuto il temporaneo, quindi da lunedì gli studenti dovranno ancora sobbarcarsi delle spese per raggiungere la scuola o università.