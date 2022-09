Rissa a Posillipo, Di Fenza: “Deriva incontrollata”

Ritengo vergognosa e preoccupante la rissa che è scoppiata ieri all’esterno del noto bar “Cimmino” di Posillipo dove un giovane è stato violentemente pestato e tutt’ora è ricoverato. La prognosi è riservata. Parliamo di un ragazzo affetto da una patologia oncologica alla testa e proprio li sarebbe stato colpito più volte. È figlio di imprenditori nel settore delle palestre. Già nel corso di quest’estate abbiamo assistito a scene simili soprattutto nei luoghi della movida. Ci troviamo dinanzi ad una deriva incontrollata – commenta Di Fenza. “Noncuranti dei danni che possono arrecare alla salute altrui questi teppisti protagonisti di questa vergognosa rissa hanno mandato all’ospedale un loro coetaneo. Oramai basta poco per far scattare la violenza brutale tra gruppi di persone, sempre più numerosi, che sembrano non porsi alcun limite. Queste zone particolarmente frequentate da giovani meriterebbero di essere costantemente presidiate dalla forze dell’ordine. Il tratto di strada esterno al Bar Cimmino è spesso soggetto al fenomeno della sosta selvaggia e alle corse folli di auto e motorini. Vista la presenza di tali fenomeni sarebbe il caso che il proprietario ricorra alla servizio di GPG. Questo è il commento del consigliere regionale dei Moderati, Pasquale Di Fenza.