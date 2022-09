Marano, violenta lite a San Rocco: intervengono i carabinieri

890 Visite

Una violenta lite è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi a San Rocco, popolosa frazione periferica di Marano. Per sedare la lite si è reso necessario l’intervento dei carabinieri della locale compagnia. Una persona è stata condotta in ospedale e non è in pericolo di vita. Il litigio sarebbe scoppiato tra il responsabile di un consorzio agrario e un autotrasportatore che sollecitava il pagamento per i suoi servizi. Seguono aggiornamenti nelle prossime ore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS