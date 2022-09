Guerra Ucraina, i russi si ritirano da Kharkiv

133 Visite

ressi da parte di Kiev nella regione di Kharkiv, la Russia ha confermato il ritiro dei suoi soldati da due città chiave, cioè Balaklia e Izyum, motivandola con uno spostamento delle truppe nella zona di Donetsk per “raggiungere gli obiettivi dichiarati dell’operazione militare speciale, cioè per liberare il Donbass”.

“Le forze russe sono state probabilmente colte di sorpresa”, aveva annunciato in mattinata il ministero della Difesa britannico nel suo update, riferendo di un avanzamento ucraino di circa 50 chilometri a sud di Kharkiv. Dopo qualche ora le autorità ucraine avevano annunciato di avere liberato dalle forze russe la città di Kupyansk, snodo ferroviario cruciale per i rifornimenti delle truppe russe a Izyum, di cui i russi avevano preso il controllo a febbraio, quando l’allora sindaco si era arreso per evitare vittime civili. E a seguire i media di Kiev avevano iniziato a rilanciare la notizia secondo cui le truppe russe avevano lasciato la stessa città di Izyum da tempo centro nevralgico della linea del fronte russa. A quel punto il capo dell’amministrazione filorussa, Vladislav Sokolov, in un videomessaggio ha parlato di situazione difficile a Izyum. Poi la dichiarazione del ministero russo della Difesa, che confermava appunto il ritiro da alcuni centri della regione di Kharkiv.













