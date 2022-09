L’inquinamento fa ammalare di tumore ai polmoni soprattutto chi non ha mai fumato

95 Visite

Che fra i molti danni per la salute causati dallo smog ci fossero anche i tumori non è, purtroppo, una novità: dal 2013 l’inquinamento atmosferico in generale e il particolato atmosferico (ovvero le cosiddette polveri sottili) sono catalogati fra i cancerogeni certi per gli esseri umani dalla massima autorità in materia, l’International Agency for Research on Cancer (Iarc) di Lione, l’agenzia dell’Organizzazione Mondiale di Sanità. Ora però pare che a farne le spese potrebbero essere in modo particolare i polmoni dei non fumatori che sembrano esposti a rischio maggiore di carcinoma polmonare non a piccole cellule, la forma più frequente di cancro dell’apparato respiratorio. È quanto emerge da un nuovo studio presentato durante il congresso della Società Europea di Oncologia (European Society for Medical Oncology – Esmo) in corso a Parigi: un team di ricercatori britannici ha infatti individuato diversi meccanismi che paiono favorire la formazione di una neoplasia in persone che non hanno mai acceso una sigaretta.













