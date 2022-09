Marano, Cupa del cane sta collassando ma nessuno si muove (video)

124 Visite

Parte di via Cupa del cane sta crollando. I cittadini della zona, che ci hanno contattato, riferiscono di aver chiamato più volte vigili e carabinieri. Al momento, secondo quanto da loro esposto, non vi sarebbero stati interventi né tanto meno quelli dell’ufficio tecnico comunale. La situazione è grave.

Marano, dopo ogni pioggia, è in uno stato pietoso: acqua, fango, devastazioni, incidenti. La pulizia delle caditoie non si sa da quanto tempo non si faccia, ma per i commissari sembra essere tutto normale. Chi controlla la ditta Tekra? Nessuna risposta dall’ente.

Tra abusi edilizi continui e non visti o visti in ritardo, beni comunali in disuso, vedi alla voce stadio, beni acquisiti e mai sfruttati, vedi alla voce Galeota, beni su cui niente si sa, vedi Pip, Marano è diventata la barzelletta di Napoli nord. E il Comune è latitante su tutta la linea.













