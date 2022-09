Benevento, arrestata prof di Lettere per avances all’alunno e video hot

65 Visite

È finita agli arresti domiciliari A.D.D., docente precaria 38enne beneventana sotto inchiesta da marzo con l’accusa di abusi sessuali su un suo alunno dodicenne. Il pm della Procura di Benevento, Assunta Tillo, ha chiesto e ottenuto dal gip Pietro Vinetti un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Una vicenda della provincia sannita, su cui si sono moltiplicati pettegolezzi e anche illazioni.

Era il marzo scorso, quando la direttrice scolastica Giovanna Falzarano segnala agli uffici scolastici provinciali e regionali il «comportamento anomalo» della docente. A.D.D. era insegnante di materie letterarie nella sede distaccata di Paolisi dell’Istituto comprensivo di Airola «Luigi Vanvitelli». La sede di Paolisi raggruppa quattro classi con 63 alunni di scuola media. La docente aveva un contratto a tempo determinato di supplenza dall’inizio dell’anno scolastico 2021-22, in sostituzione di una collega in maternità. Presa di servizio a settembre 2021, per scadenza di contratto ad aprile. In classe, la prof di italiano veniva descritta come troppo in confidenza con quell’allievo dodicenne. Erano fioccati i pettegolezzi e le voci su comportamenti fuori orario di scuola, via whatsapp. La docente e il ragazzo in contatto via telefonino fino a tardi, con scambio di messaggi, scritti e a voce, foto, video particolari. La direttrice Falzarano segnala a marzo e ora racconta: «Non ho esitato un attimo e ho allertato i carabinieri della stazione di Arpaia e i dirigenti dell’ufficio provinciale e regionale scolastico».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS