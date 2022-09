MARANO, FANGO OVUNQUE E CONSUETE DEVASTAZIONI. DA VIA PENDINE A PIAZZA GARIBALDI

272 Visite

Continuiamo a spendere soldi e a non risolvere i problemi. Sono bastate, come sempre accade, pochi minuti di pioggia abbondante per “mettere in crisi” nuovamente la città. In piazza Garibaldi, più volte riparata, il solito scempio. In via Pendine-Casalanno il fango ha sommerso le strade. In via Del Mare incidente stradale e feriti. Asfalto distrutto e detriti, pietre, rifiuti e quant’altro nelle zone del centro cittadino e a San Rocco. Marano è un paesone invivibile, reso tale (negli anni) dalla sciatteria e malafede di politici, tecnici e dall’insipienza di diversi commissari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS