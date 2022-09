Torna il trasporto pubblico a Calvizzano: ripristinate le linee P25 e 366

Un grazie va alla Regione Campania, al Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone, ad Air Campania, ad EAV e al Consigliere Metropolitano delegato ai Trasporti Luciano Borrelli. Stiamo finalmente alleviando i disagi per studenti e lavoratori che dovranno recarsi a Napoli per lavorare o studiare e dal 13 di questo mese lo potranno fare attraverso le suddette linee.

Desidero ringraziare, infine, il Vice Sindaco Pasquale Napolano con delega ai trasporti che ha lavorato insieme a me incessantemente per raggiungere questo traguardo. La sinergia istituzionale produce sempre gli effetti sperati. Questa ne è la riprova. A breve arriveranno altre ottime notizie anche per i residenti delle periferie di Calvizzano. In settimana ci sarà un altro vertice a Napoli, speriamo definitivo, per attivare un servizio di trasporto pubblico interno al paese. Abbiate fiducia nel nostro operato, abbiate pazienza e vedrete che nessuno resterà indietro. Così annuncia in una nota Giacomo Pirozzi, Sindaco di Calvizzano.

Nota stampa