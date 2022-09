Marano, 12 Settembre incontro con i candidati del Terzo Polo Lista Azione – Italia Viva – Calenda

128 Visite

Il Terzo Polo cittadino, Lista Azione – Italia Viva – Calenda, in vista delle

Elezioni Politiche del prossimo 25 Settembre 2022, ha organizzato un

incontro aperto alla città ed agli elettori tutti del collegio per conoscere

e confrontarsi con i nostri candidati sulle proposte elettorali messe in

campo dalla coalizione, utili e di rilievo tra l’altro, per un miglioramento

delle attuali condizioni locali e dell’intera area nord di Napoli.

Interverranno Lunedi 12 Settembre alle ore 19:00 presso il Bar Campo di

Marte 3.0 in via Lazio, 26:

-On. Graziella PAGANO

Candidato Camera Plurinominale Campania1 P01

-On. Paolo RUSSO

Candidato Senato Plurinominale Campania P01

-Vincenzo DANIELE

Candidato Camera Uninominale Circ. Giugliano

#ItaliaSulSerio #25settembre #TerzoPolo













