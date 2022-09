961 Visite

Pochi minuti di pioggia, seppur abbondante, e Marano – come sempre – diventa teatro di guerra. Un incidente tra due auto in via Del Mare, allagamenti e auto bloccate in via Monte e in via Pendine-Casalanno, manto stradale distrutto in più punti. Caditoie saltate. Un inferno, insomma, il solito. Con l’arrivo dei commissari nulla è cambiato, nemmeno sotto il fronte della pulizia delle caditoie.













