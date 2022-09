50 TOP PIZZA WORLD 2022: A NEW YORK E A CASERTA LE MIGLIORI PIZZERIE NEL MONDO

89 Visite

I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri a New York trionfano ex aequo come migliori pizzerie del mondo. Terzo posto per Peppe Pizzeria di Giuseppe Cutraro a Parigi, a cui va anche il titolo di Pizza Maker of the Year.

Per la prima volta nella storia di 50 TOP, è stata presentata, nello splendido e prestigioso scenario di Palazzo Reale di Napoli, 50 Top Pizza World, la classifica che raccoglie le migliori 100 pizzerie del mondo.













