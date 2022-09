Tra Melito e Scampia trovato il cadavere del 38enne Alfredo Folliero, scomparso il 30 luglio

480 Visite

Dopo oltre un mese è arrivato il tragico epilogo sulla vicenda della scomparsa di Alfredo Folliero: il cadavere del 38enne è stato rinvenuto ieri, in Largo Bagnato a Melito, al confine con Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli. Del 38enne si erano perse le tracce il 30 luglio scorso: da allora, tanti sono stati gli appelli condivisi per il ritrovamento di Folliero, ma purtroppo oggi è arrivato il tragico ritrovamento del corpo, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è arrivata la polizia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per determinare le cause della morte e soprattutto la data, informazioni che al momento sono ancora sconosciute. Determinante per le indagini sarà l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni.













