Elezioni, gli ultimi sondaggi danno in ripresa terzo polo e M5s

“Al contrario di quanto ci si sarebbe potuti aspettare – spiegano gli analisti – non è il voto utile a prevalere”, come auspicato ad esempio dal segretario del Pd Enrico Letta. Anzi, a crescere sono le liste al di fuori dei due principali poli, il Movimento 5 Stelle e Azione/Italia Viva. La lista di Conte recupera un punto e risale mediamente all’11,8%, mentre quella di Calenda e Renzi va al 6,4%. A soffrire sono gli altri partiti, soprattutto quelli più grandi. Anche Fratelli d’Italia appare in calo, seppur di poco, ed è ora al 24,2%, mentre il Pd scende al 22,4%.