Napoli, Renzi e Rosato all’Hotel Mediterraneo

Venerdì 9 settembre ore 13.00 presso l’Hotel Mediterraneo di Napoli sito in Via Ponte di Tappia, 25, 80133 Napoli NA si terrà la conferenza stampa di Matteo Renzi, leader di Italia Viva e candidato capolista della lista Azione-Italia Viva nel collegio plurinominale Campania 1 al Senato della Repubblica ed Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, candidato capolista della lista Azione-Italia Viva nei collegi plurinominali della circoscrizione Campania 1 per la Camera dei Deputati.













