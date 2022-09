CAMORRA MARANO, CAPITOLO ESTORSIONI: LA RICHIESTA DI CONDANNA PER ESPOSITO, RUSSO E CARPUTO

227 Visite

Maria Di Mauro, procuratore aggiunto a Napoli nord, ha formulato nella giornata di ieri le richieste di condanne nei confronti di Luigi Esposito, alias Gigino ‘e Celeste (ritratto in una vecchia foto), Carmine Carputo, Luigi Del Prete e Sabatino Russo. Furono arrestati tre anni fa dai carabinieri del nucleo di Castello di Cisterna, nel corso del blitz coordinato dai magistrati della Dda di Napoli. Quando fu arrestato, Esposito, affiliato storico del clan Nuvoletta e ritenuto poi vicino agli Orlando, aveva appena scontato una condanna a nove anni di carcere. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna lo hanno catturato nella sua abitazione. Con lui sono stati arrestate altre sei persone ritenute vicine al clan Orlando, che avrebbero promosso una triplice richiesta estorsiva ai danni dei titolari di una farmacia veterinaria del Giuglianese, che avrebbero fruttato 72mila euro.

Ecco le richieste di condanna: 9 anni per Carmine Carputo; 18 anni per Luigi Del Prete; 18 anni per Luigi Esposito; 18 anni per Sabatino Russo.













