Mugnano, in villa Makeba la presentazione dei candidati di Unione Popolare collegio Campania 1

Mugnano: giovedì 8 settembre alle ore 18:00 presso la Villetta Miriam Makeba di Mugnano Unione Popolare presenterà i candidati del collegio Campania 1.

Interverranno i candidati Piero De Luca, Gabriella Luise e Gennaro Mallozzi, il consigliere comunale Nello Romagnuolo e il dott. Mauro Romualdo.

Durante l’evento verrà presentato il programma di Unione Popolare e saranno condivise le linee guida per questi pochi giorni di campagna elettorale.

“Abbiamo avuto pochissimo tempo per organizzare la nostra campagna elettorale – afferma Gabriella Luise – Per questo motivo abbiamo deciso di fare ciò che ci riesce meglio: stare sui territori e parlare con i cittadini. In questi giorni che ci separano dal 25 settembre abbiamo bisogno del sostegno di tutti, affinché si riesca a portare una voce alternativa in Parlamento”.