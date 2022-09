Caro energia, in allerta anche il settore sanitario: “Aiutateci o dovremo tagliare i servizi”

99 Visite

L’ultima ad aggiungersi al lungo elenco dei settori in allarme per il caro bollette è stata la sanità, compresa quella privata. La richiesta è univoca: un contributo extra da parte dello Stato per scongiurare il taglio dei servizi. La stessa allerta è stata lanciata da Comuni e Province, i cui bilanci sono ancora stressati dalle mancate entrate legate ai lockdown per il Covid. E anche il comparto della montagna, dagli impianti di risalita fino a tutto ciò che ruota attorno a week end sugli sci e settimane bianche, avvisa che il crac è dietro l’angolo per la folle corsa dei prezzi di gas, energia e gasolio che stanno per abbattersi su un altro dei pezzi dell’economia piegato dalla pandemia. Mentre i distretti di vetro e ceramica già stanno facendo i conti con bollette extralarge che hanno costretto a spegnere i forni, perché è ormai più conveniente non produrre, il presidente del Coni Giovanni Malagò chiede “un piano Marshall che garantisca la sopravvivenza” dei centri sportivi, in particolare le piscine che a causa del riscaldamento dovranno certamente fare i conti con un’esplosione dei costi nei prossimi mesi. Ecco la guida completa (finora) dei settori in affanno, in attesa che il governo Draghi vari le misure per scongiurare tagli, cassa integrazione, licenziamenti e chiusure.













