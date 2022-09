Terra dei fuochi, Onofaro (Lega): “Incontro in Regione, ribadito il no ad altri impianti nel Giuglianese”

Ieri pomeriggio, 31 agosto, nella sala Caduti di Nassirya posta all’ultimo piano del Palazzo della Regione Campania al Centro Direzionale, si è svolto un incontro molto produttivo tra il Sottosegretario di Stato per la Transizione ecologica Vannia Gava (Lega) e gli amministratori della Provincia di Napoli sui temi del Pnrr e dell’Ambiente. Oltre ad essere informati su importanti misure in atto riguardanti il PNRR, in qualità di amministratore pubblico e di Responsabile Regionale degli Enti locali della Lega – spiega Salvatore Onofaro – ho voluto porre ancora una volta l’attenzione sul delicato tema della terra dei Fuochi. Il nostro martoriato territorio non è pronto a ricevere nessun altro tipo di impianto di trattamento dei rifiuti, qualunque esso sia. Abbiamo concertato – aggiunge – di instaurare un tavolo tecnico presso il Ministero per trattare il tema in maniera ancora più diffusa e per scongiurare da parte della Regione Campania qualsiasi decisione atta a localizzare nuovi impianti. Presenta all’incontro il consigliere metropolitano della Lega, Domenico Esposito Alaia. La nostra area – conclude Onofaro – ha bisogno esclusivamente di bonifiche. Il sottosegretario ha inoltre annunciato un cospicuo finanziamento sui sistemi di videosorveglianza che interessa il comprensorio Giuglianese.