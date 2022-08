Mugnano, apre i battenti il comitato elettorale “Meloni premier”

Oggi, 27 Agosto, ha aperto i battenti a Mugnano, per iniziativa del locale Circolo di Fratelli d’Italia, il Comitato Elettorale MELONI PREMIER. Il locale è situato in Via Diaz 16, adiacente a Piazza Municipio, nello storico palazzo Capasso. “La nostra storia e cultura politica ci porta ad essere presenti in piazza e tra la gente, soprattutto nei momenti elettorali e ancor di più in questo momento importante e delicato per l’Italia che coronerà Giorgia Meloni, prima donna nella storia della Repubblica Italiana, Presidente del Consiglio dei Ministri”: questo è quanto ha dichiarato Gennaro Ruggiero, storico rappresentante della destra in provincia di Napoli e consigliere comunale a Mugnano. Nei prossimi giorni sono attese le presenze di Marta Schifone, Michele Schiano, Luca Scancariello e Imma Vietri candidati alla camera e di Sergio Rastrelli e Gabriella Peluso, candidati al Senato. Sono inoltre in programma incontri con Elena Scarlato, candidata all’uninominale al Senato e Monica Maisto candidata all’uninominale.