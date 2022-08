Napoli, calciomercato: Mendes offre di nuovo Ronaldo, ma arriverebbe solo con la cessione di Osimhen. Navas sempre più vicino

177 Visite

Calciomercato Napoli: Keylor Navas è l’obiettivo, il colpo grosso di fine trattative da piazzare sul gong. Il portiere del Psg è in trattativa con il club francese sulla buonuscita da percepire. Una situazione che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro e che richiede pazienza diplomatica, così come il trasferimento di Fabian Ruiz a Parigi. Due affari da chiudere entro l’ultima settimana della sessione estiva. L’estremo difensore 35enne si trasferirebbe a Napoli firmando un biennale da circa 3,5/4 milioni di euro all’anno più bonus che, grazie al Decreto Crescita, permetterebbe ai partenopei di avere un lordo ‘più leggero’ a bilancio.

Clamoroso il retroscena di mercato rilanciato da Sky Sport: Mendes, agente di CR7, è tornato alla carica per proporre uno scambio clamoroso. Cristiano Ronaldo e soldi in azzurro per Osimhen al Manchester United. Non c’è una trattativa aperta e dal Napoli non arrivano segnali al riguardo.













