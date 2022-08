Caro gas, il governo pensa a un altro decreto per famiglie e imprese

91 Visite

Il prezzo del gas è ancora in rialzo dopo aver superato i 316 euro al megawattora. L’allarme cresce di giorno in giorno, così come le richieste di un intervento del governo per aiutare famiglie e imprese a far fronte alla situazione. «Ci sono i margini per un nuovo decreto per calmierare gli effetti del prezzo del gas che ha raggiunto livelli record e insostenibili. Ritengo si debba intervenire nei prossimi giorni», ha dichiarato all’Ansa la viceministra all’Economia, Laura Castelli. «Ma – aggiunge – dobbiamo agire su due piani. Va velocemente fissato un tetto al prezzo del gas, una priorità del Paese su cui c’è una battaglia, in sede Ue, che Draghi e Di Maio stanno conducendo e su cui è auspicabile l’impegno di tutte le forze politiche. Una cosa che rilanciano anche le associazioni di categoria».













