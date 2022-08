Napoli, corso Umberto: arrestati due rapinatori

87 Visite

Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno udito le urla di un uomo che chiedeva aiuto e lo hanno raggiunto all’angolo con via Seggio del Popolo, dove hanno notato che era trattenuto da due persone.

Gli operatori hanno bloccato gli aggressori accertando che la vittima, un turista francese, poco prima, mentre stava passeggiando sul corso, era stato avvicinato dai due uomini, uno dei quali lo aveva trattenuto mentre l’altro gli aveva sottratto il telefono cellulare.

S.N. di 36 anni e M.I. di 28 anni con precedenti di polizia, entrambi nigeriani e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rapina aggravata mentre il cellulare è stato restituito al proprietario.













