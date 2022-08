Elezioni, Berlusconi: “Il fisco è il vero problema italiano”

85 Visite

Silvio Berlusconi ha deciso di non risparmiarsi in questa campagna elettorale e quotidianamente parla agli elettori per spiegare il piano di Forza Italia per il rilancio del Paese. Oltre alle pillole video per i social, il Cavaliere è spesso in radio per proporre soluzioni e idee per il futuro governo. Tra i punti fondamentali del programma di Forza Italia e del centrodestra c’è la flat tax, uno dei punti che distingue maggiormente il piano del centrodestra da quello di Enrico Letta e dei suoi alleati: “ Per la sinistra le tasse sono bellissime, per noi no. Noi vogliamo la flat tax: è possibile scendere dall’aliquota del 23%, a seconda dei risultati, anche a quella del 15% “. Non una utopia ma un obiettivo concreto, come dimostra la storia: “ Reagan lo fece in America “.

Il Cavaliere ha messo il focus proprio sul nodo delle tasse, perché “ il fisco è il vero problema, il più importante di tutti, perché porta con sé tutto il resto ed è la vera differenza tra noi e la sinistra “. Il presidente di Forza Italia ha sottolineato che, per il centrodestra,le tasse “ sono una dolorosa necessità da ridurre il più possibile “. Per la sinistra, ha rimarcato l’ex premier, “ lo Stato deve occuparsi di tutto, per noi deve fare le cose essenziali: garantire la nostra libertà assicurandoci la sicurezza interna ed esterna, assicurare la giustizia, aiutare i più deboli ad avere nuove opportunità “. Ed è con la flat tax che si può lavorare in questa direzione, perché “ l’elusione e l’evasione vengono quasi annullate “.













