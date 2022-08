Napoli, bruciano 4 ettari di vegetazione all’interno delle terme di Agnano

95 Visite

Lo scorso23 agosto una porzione della collina dei Camaldoli, come ogni anno, è andata in fumo, e solo la pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla città ha evitato il peggio. Ieri, invece, a bruciare è la vegetazione all’interno delle terme di Agnano. Ben 4 ettari sono interessati dalle fiamme e sul posto, oltre ai mezzi di terra e agli uomini dei Vigili del Fuoco, è arrivato anche un canadair per velocizzare le operazioni di spegnimento.













