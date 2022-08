Elezioni, il maranese e dimaiano Caso alla fine si candida in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna

350 Visite

E alla fine Andrea Caso, deputato uscente eletto quattro anni e mezzo fa nei 5 Stelle nel collegio uninominale di Pozzuoli, si è candidato – come altri dimaiani – con Impegno civico, fuori regione, per la precisione in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Lo troviamo nei collegi plurinominali, dietro Laura Castelli, in Piemonte 1 (P02), in Lombardia 2 (P02), dietro Serena Francesca Pratelli e in Emilia Romagna 2 (P02), in terza posizione dietro Carlo Romano e Iolanda Di Stasio. Cosa dire? Se dovesse essere eletto, dunque, sarà il rappresentate di quei territori, ovvero Lombardia, Emilia Romagna o Piemonte, che lui ben conosce.. Come commentare? E’ persino superfluo. E’ tutto, vostro onore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS