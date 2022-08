La donna accusata della morte di Dugina, i russi hanno già un colpevole

100 Visite

I russi annunciano a tempo di record la soluzione dell’omicidio di Darya Dugina ed accusano – di nuovo – l’intelligence di Kiev. Una tesi — scontata — che può portare a conseguenze serie. Per gli inquirenti ad agire sarebbe stata Natalia Pavlovna Vovk, di nazionalità ucraina. L’FSB afferma che la donna, legata al Battaglione Azov, sarebbe arrivata nel paese in luglio insieme alla figlia dodicenne e avrebbe monitorato le abitudini della Dugina. La sua base d’appoggio era un appartamento in affitto. Compiuto l’attacco è fuggita in Estonia. Un lungo percorso parte di un’operazione complessa e ben pianificata. Almeno questo è ciò che ripetono dalla Russia. Vedremo nelle prossime ore se il dossier si arricchirà di informazioni, da valutare e verificare. I servizi hanno diffuso al momento un video dove mostrano la principale sospetta quando entra in auto nel paese e alla sua partenza con relativi controlli, uno scambio di targhe della sua Mini (kazake al posto di quella ucraina), uno spezzone davanti ad un edificio.